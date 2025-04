Calciomercato Milan, Kalulu verso il riscatto: il guadagno rossonero

Calciomercato Milan , i rossoneri si preparano a un'estate che potrebbe essere molto indaffarata per la dirigenza rossonera. In primis la scelta del direttore sportivo, poi a cascata la scelta del nuovo allenatore, dei rinnovi e delle scelte sul mercato. Il Milan dovrà pensare anche a cosa fare con i molti prestiti attivi. 'Il Corriere dello Sport' fa il punto su tre operazioni. Ecco le ultime novità su Pierre Kalulu .

Calciomercato Milan, Kalulu: riscatto quasi certo. Quanto guadagnano i rossoneri?

Questione, secondo il quotidiano, semplice quella del difensore francese. La Juventus lo ha pagato tre milioni per il prestito oneroso e potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro (più tre di bonus). Secondo 'Il Corriere', tutto lascerebbe pensare che l'accordo si concluderà con l'acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri, visto che la stagione di Kalulu è stata più che discreta. In arrivo per il Milan una plusvalenza importante, visto che Kalulu fu comprato dal Lione B per un cifre irrisoria.