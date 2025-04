Mercato Milan, Jovic può restare: l'esperto conferma e rivela che Furlani ...

"Jović e il Milan non hanno ancora preso una decisione sul futuro. Ha un contratto in scadenza a giugno, ma il Milan ha la possibilità in maniera automatica di rinnovarlo e si capirà poi nel corso del mese di maggio che tipo di strada vorrà prendere il Milan. Nell'agosto 2023 Jović ha firmato per il Milan un contratto annuale rinnovabile per altri 3 anni. Non è un 1+3, ma è un 1+1+1+1. È stato ideato da Furlani, che ha deciso di strutturarlo così per poter decidere di anno in anno in base al rendimento del calciatore. L'operazione Jovic il Milan nell'agosto 2023 l'ha chiusa praticamente a costo zero con la Fiorentina. Da quello che mi risulta, il Milan ha pagato un piccolo indennizzo, quasi 200.000 euro, ma comunque una cifra molto molto bassa, irrisoria".