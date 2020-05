Calciomercato Milan – Jovic non esclude Ibrahimovic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano domani mattina dopo aver trascorso gli ultimi due mesi in Svezia vicino alla sua famiglia. L’attaccante ha affrontato delle misure meno stringenti del Paese scandinavo, che gli hanno permesso di allenarsi regolarmente con l’Hammarby, squadra di cui detiene il 25% delle quote azionarie. Adesso, però, dovrà osservare gli ormai famosi 14 giorni di quarantena per chi viene dall’estero. Se tutto andrà nel verso giusto, Ibrahimovic tornerà ad allenarsi a Milanello il 25 maggio.

Inevitabile poi che lo svedese debba affrontare la questione legata al proprio futuro. Il suo contratto con il Milan scadrà a fine stagione e ci sarà da discutere sul da farsi. In questi giorni si è parlato molto di Luka Jovic come obiettivo forte del Milan per la prossima stagione. L’emittente televisiva è sicura che l’arrivo del serbo non escluderebbe un’eventuale permanenza di Ibrahimovic. La palla adesso passa ad Ivan Gazidis, che dovrà convincere il classe 1981 ad accettare un ruolo meno centrale in squadra; un compito che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Intanto dal Portogallo sono sicuri: il Milan non molla Florentino Luis.

