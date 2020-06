Calciomercato Milan – Jovic è il primo obiettivo per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’obiettivo del Milan, per la stagione 2020-2021, è quello di acquistare un attaccante che possa completare il reparto offensivo, al di là di quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che sembrerebbe comunque allontanarsi dal Milan.

Stando alle ultime indiscrezioni, Luka Jovic rappresenta il primo obiettivo per l'attacco. il Milan vuole provarci, ma Ivan Gazidis aspetta prima le mosse di mercato del Real Madrid per provare l'affondo. Jovic sembrerebbe intenzionato a restare in Spagna, ma molto dipenderà dalle strategie dei blancos per la prossima stagione.