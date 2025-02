"Luka Jovic non rinnoverà il suo contratto con Milan e lascerà il club a parametro zero a fine stagione. L'attaccante, in campo per pochi minuti, ha deciso di non proseguire con i rossoneri. A gennaio ha ricevuto offerte dal Monza e dal calcio brasiliano. Ha sondaggi dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Olympiacos". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Bologna-Milan: attacco pesante, out un titolare dal 1' >>>