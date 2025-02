Calciomercato Milan, richieste a iosa per Jovic: ma lui punta i piedi e …

Negli ultimi giorni sarebbero arrivate parecchie richieste per Luka Jovic: l'attaccante del Milan però ha puntato i piedi per rimanere e ...

Uno degli 'esuberi' che avrebbe potuto lasciare il Milan, anche considerando il numero di richieste pervenute, è Luka Jovic. L'attaccante serbo, infatti, è da tempo finito ai margini del progetto tecnico rossonero. Già con Paulo Fonseca non era scattata la scintilla e anche con Sérgio Conceicao le cose non stanno andando certo meglio per il centravanti del Diavolo. Nella sessione invernale di calciomercato ha avuto la possibilità di cambiare casacca, ma avrebbe allo stesso tempo ribadito la sua volontà di rimanere a Milanello.