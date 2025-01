Calciomercato Milan, Joao Felix pista calda. E spunta un altro attaccante

Calciomercato Milan , non è un mistero che a questa squadra manchino ancora tanti tasselli per potere giocare il calcio che vorrebbe Conceicao . In attacco c'è una mancanza di gol clamorosa. Tammy Abraham ha deluso anche contro la Juventus. Per questo la dirigenza potrebbe essere al lavoro per cercare una soluzione che possa accontentare l'allenatore rossonero. Ecco le ultime sull'attacco del Diavolo.

Calciomercato Milan, Conceicao spinge per Joao Felix. Proposta un'altra punta

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, il Milan sarebbe pronto a investire buona parte dei soldi per la cessione di Tomori al colpo in attacco. Joao Felix, attaccante del Chelsea, sarebbe il primo nome della lista di Conceicao, tanto è vero che sarebbe stato lui a indicarlo alla dirigenza rossonero. I rossoneri lo vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, resta da vedere se i Blues apriranno a questo ipotesi. Il portoghese, pagato la scorsa estate 52 milioni, non può essere acquistato a titolo definitivo. Resterebbe una pista calda. Secondo la rosea sarebbe stato offerto Beto, attaccante in uscita dall'Everton. L'ex Udinese non scalderebbe troppo l'ambiente Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ibrahimovic: serve il centrocampista! Ecco il colpo>>>