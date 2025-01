Milan, Joao Felix è quello che manca in attacco? Come potrebbe giocare con Conceicao

L'attaccante del Chelsea di certo non è conosciuto per la sua presenza in area di rigore avversaria, anzi. Joao Felix è un attaccante che svaria su tutto il fronte offensivo, a cui piace tantissimo allargarsi anche a sinistra, ma che potrebbe tranquillamente giocare a supporto della punta in un 4-4-2 atipico o un 4-2-3-1. Insomma potrebbe essere un jolly offensivo non di poco conto per Conceicao. Per come sta giocando in questo momento, al Milan potrebbe giocare dietro la singola punta, oppure partire come alternativa di Pulisic e Leao sugli esterni. Come detto ieri da Conceicao, al momento i rossoneri non sono pronti per sfruttare due punte per novanta minuti, ma in situazione particolari, Joao Felix potrebbe essere quel jolly dalla panchina che risolve partite intricate, come lo sono state quello con il Como e il Cagliari. Insomma, sulla carta Joao Felix non è perfettamente quello che servirebbe al Milan, ma potrebbe portare con sé la sferzata a un attacco che sta deludendo. LEGGI ANCHE: Milan, Ambrosini: "Rivoluzione tattica. Mercato? Ecco chi prenderei">>>