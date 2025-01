Milan, Ambrosini: “Rivoluzione tattica. Mercato? Ecco chi prenderei”

Cosa deve migliorare il Milan

«Il Milan nell’approccio agli incontri che finora non è stato buono: i due primi tempi a Riad, ma anche quello con il Cagliari e quello a Como... La Juve è reduce dalla buona partita a Bergamo, ma forse per vincere qualche gara in più deve prendere maggiori rischi. Avendo cambiato in estate il tecnico e molti calciatori, l’obiettivo minimo per entrambe era qualificarsi alla Champions».