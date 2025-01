Amarcord – Quel Como-Milan deciso dalla coppia Ambrosini-Shevchenko

(fonte: acmilan.com) Il Milan torna ad affrontare il Como in massima serie dopo oltre vent'anni. Nell'ultimo precedente in casa dei Lariani, datato 2002/03 , fu la coppia Ambrosini-Shevchenko a regalare i tre punti al Diavolo guidato da Mister Carlo Ancelotti, che espugnò il Sinigaglia per 2-1 . Oggi si gioca per la 19ª giornata del girone di andata, allora - in una Serie A a 18 squadre - Como-Milan metteva in palio tre punti importanti per avvicinarsi nel modo migliore al giro di boa. Riavvolgiamo il nastro fino al 15 dicembre 2002 per rivivere quella sfida.

Il Milan sta attraversando un buon momento di forma, nonostante le fatiche per i molteplici impegni in calendario. Ad anticipare la trasferta in riva al lago sono arrivate infatti le vittorie sulla Roma e sul campo del Borussia Dortmund con un doppio 1-0 targato Inzaghi, in mezzo anche l'amichevole giocata in Qatar (0-6 contro la Nazionale ospitante a Doha). Quattro impegni dispendiosi in soli nove giorni. Il Como - neopromosso - insegue ancora la sua prima vittoria in A dopo un avvio altalenante a livello di risultati ma non di spirito, che ha portato all'insediamento di Fascetti in panchina. Ancelotti schiera il tridente Rivaldo-Inzaghi-Shevchenko per la prima volta dall'inizio, rinunciando a Rui Costa nel 4-3-1-2.