Negli ultimi giorni si è spesso parlato del possibile trasferimento di Joao Felix , assistito da Jorge Mendes , dal Milan al Galatasaray . Giunto in rossonero anche su precisa richiesta di Sérgio Conceicao , il lusitano non ha rispettato le aspettative che si erano create su di lui soprattutto dopo l'esordio contro la Roma . Da diverso tempo a questa parte, ormai, non si fa altro che vociferare in merito ad un suo addio al termine della stagione, che si fa sempre più reale soprattutto se il tecnico portoghese non dovesse rimanere. Troppe le chance sprecate da parte del talentuoso rossonero.

Calciomercato Milan, Jorge Mendes si espone sul futuro di Joao Felix: "Galatasaray? Dico che ..."

Anche il Chelsea difficilmente, lo terrà, ed ecco che sulle sue tracce sarebbe spuntato il Galatasaray. Il piano del club turco sarebbe quello di prelevarlo in prestito dai Blues, come fatto dal Milan nell'ultima sessione di calciomercato. A questo proposito, sarebbe intervenuto in prima persona Jorge Mendes, il suo super agente. Secondo quanto riferito da 'Sporx', portale turco, il noto procuratore avrebbe confermato questa possibilità per il futuro: "Se i club raggiungono un accordo, il mio giocatore giocherà nel Galatasaray". LEGGI ANCHE: Milan, quali sono i giocatori a fine ciclo? Un'estate per ripartire da zero>>>