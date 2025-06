Calciomercato Milan, Jashari: ecco la richiesta. Xhaka ancora possibile?

Ardon Jashari, secondo 'Il Corriere dello Sport', piacerebbe tantissimo ad Allegri e Tare. Il Milan sarebbe pronto ad alzare il pressing per il possibile colpo di calciomercato. Il DS rossonero avrebbe fatto un blitz a Bruxelles incontrando la dirigenza della squadra belga per discutere di Jashari. Il Diavolo vorrebbe alzare la proposta economica per ridurre le distanze: offerta di 30 milioni di euro ma potrebbero non bastare. Il Milan vorrebbe insistere, ma il Brugge avrebbe fatto trapelare di volere sopra i 40 milioni di euro per cedere lo svizzero.