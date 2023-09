Calciomercato Milan – L’agente svela: “Jackson era a un passo dai rossoneri”

Il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato, è andato alla ricerca di tanti giocatori. Un ruolo da rinforzare era quello della punta. Sono stati tantissimi i nomi accostati ai rossoneri: Roberto Firmino a Marko Arnautovic passando per Lois Openda e Folarin Balogun, il più anche il profilo di Nicolas Jackson. Il giovane attaccante era in scadenza con il Villarreal nel 2026. Il giocatore, poi, è stato ceduto al Chelsea. Il suo agente, Joe Kamara, ha parlato di un retroscena di calciomercato sul Milan. Ecco le sue parole in una live di YouTube sul canale USCatanzarocalcionews.