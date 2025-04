Calciomercato Milan, intrigo Abraham e Saelemaekers: spunta una nuova ipotesi

Il quotidiano parla delle situazioni di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers: entrambi in prestito secco, entrambi con voglia di restare al Milan e alla Roma. Le richieste dei due club sarebbero molto simili: il Milan chiederebbe 25-30 milioni per l'esterno belga, la Roma qualcosina in meno per l'attaccante. Il quotidiano parla di un'ipotesi da non scartare: un rinnovo di prestiti per un altro anno per poi riparlarne in futuro. Vedremo se potrà essere una soluzione di calciomercato percorribile per Milan e Roma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa dal Manchester City? L'occasione...>>>