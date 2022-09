Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ronaldo verso la cessione ai rossoneri”

Cristiano Ronaldo al Milan in queste ultime ore di mercato? Pura fantascienza per molti addetti ai lavori e non ma non per il "The Sun" che racconta oggi di quanto tale trattativa sia tuttora in piedi e in via possibile di definizione. Condizione non da poco però, quella espressa sempre dal tabloid inglese, sarebbe quella di una cessione last minute da parte del Milan di Rafael Leao con il Chelsea sempre interessato all'esterno offensivo rossonero.