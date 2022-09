Calciomercato Milan – Vranckx, ora idoneità sportiva | LIVE NEWS

Aster Vranckx diventerà ufficialmente oggi un nuovo calciatore del Milan. Segui la sua prima giornata in rossonero con il nostro LIVE

Aster Vranckx, centrocampista che il Milan preleverà dal Wolfsburg, ha raggiunto il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Ecco, nel video del nostro inviato sul posto Stefano Bressi, il belga che arriva in via Capo Palinuro