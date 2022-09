Mercato Milan – Vranckx è rossonero: depositato il contratto in Lega

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri hanno depositato in Lega il contratto di Aster Vranckx, centrocampista classe 2022

Dall'arrivo a Linate nella giornata di ieri, alla lunga giornata di oggi, in cui ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto con il Milan. Aster Vranckx è la nuova arma di Stefano Pioli a centrocampo, adesso anche in maniera ufficiale. Non è ancora arrivato il comunicato del club rossonero, ma il suo nome appare già sul sito della Lega.