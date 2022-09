Calciomercato Milan – Preso Vranckx: visite, firma, poi in campo

Colpo di calciomercato del Milan: preso Aster Vranckx dal Wolfsburg. Arriva in prestito con diritto di riscatto dai tedeschi

Daniele Triolo

Aster Vranckx oggi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan in questo calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del centrocampista belga, classe 2002, che il Diavolo ha prelevato in queste ore dal Wolfsburg. Cresciuto in Belgio, nel Malines, si è trasferito in Germania nel 2020: la scelta del Wolfsburg non era stata casuale.

I 'Lupi' offrivano di più di tutti, 8 milioni di euro, certo. Ma lì, alla 'Volkswagen Arena', si era affermato Kevin De Bruyne, idolo di Vranckx, un predestinato che, dalla Bundesliga, è poi arrivato ai vertici del calcio internazionale con il Manchester City. Una scalata che, secondo la 'rosea', Vranckx spera di compiere a 'San Siro'.

Calciomercato Milan, ecco Vranckx per il centrocampo

In fin dei conti, ha scelto il Milan, e non Atalanta o Bologna, che pure lo avevano cercato, per questo motivo. Ha esordito in Bundesliga e in Champions League a soli 18 anni, il Diavolo lo ha preso per le sue doti. È un eccezionale recupera palloni, capace anche di far ripartire l'azione della propria squadra in velocità.

Vranckx abbina muscoli e geometrie, è abile ad aiutare la difesa ma anche ad appoggiare l'attacco. Uno di quei giocatori che mister Stefano Pioli definirebbe moderno. Il Milan, per prendere Vranckx in questo calciomercato estivo, ha investito un milione di euro adesso per il prestito oneroso. In più, si è riservato la possibilità di esercitare il diritto di riscatto la prossima estate versandone altri 12 al Wolfsburg.

Nel frattempo, i rossoneri avranno modo di valutare l'impatto di Vranckx nel campionato italiano. Oggi visite mediche, poi firma sul contratto da 1,5 milioni di euro per questa stagione. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>