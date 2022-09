Calciomercato Milan – Vranckx: l’ingranaggio mancante nel Piolismo

Chiariamo subito il possibile equivoco: Aster Vranckx non è e non sarà un sostituto naturale di Kessié. Ma può e potrà essere l'ingranaggio apparso mancante nel centrocampo rossonero in questo inizio di stagione. Dotato fisicamente, il classe 2002 può sicuramente essere schierato in mediana offrendo a sostegno della squadra corsa, presenza e fisicità, ma il fisico non è la sua unica qualità. Il nazionale belga non è infatti avulso da meccanismi offensivi tanto che in patria molti lo paragonano ad Axel Witsel. Non escludiamo infatti di vederlo all'occorrenza in una porzione di campo più avanzata. Così come avvenuto nella scorsa stagione per Rade Krunic o per lo stesso Franck Kessié.