Una nuova avventura lontano dal calcio europeo. Ismael Bennacer, secondo diverse indiscrezioni provenienti dal Medio Oriente, si troverebbe A Doha per iniziare i passaggi finali che lo porteranno a diventare un nuovo calciatore dell'Al-Shamal. Secondo quanto rivelato in esclusiva da WinWin, il centrocampista ventisettenne del Milan ha raggiunto la capitale qatariota nella giornata di ieri.

Calciomercato Milan, indiscrezione dall'Oriente: via Bennacer?

Secondo quanto riferito dal sito, oggi il centrocampista ha effettuato le visite mediche di rito, ultimo step prima della firma sui contratti e dell'annuncio. Le trattative tra le parti procedono spediti senza intoppi ma, a colpire più di tutti, sembrerebbe l'aspetto legato alla formula: il procuratore del calciatore,, starebbe lavorando con ilper trattare la risoluzione che, se accettata, permetterà all'algerino di recarsi alla squadra qatariota in qualità di calciatore svincolato.

A confermare il tutto sono stati anche i noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

🚨🇶🇦 Ismael Bennacer, set to leave AC Milan on mutual contract termination and sign at Al Shamal Sports Club.



Qatari side working on final details to get the deal done this week. 🇩🇿 pic.twitter.com/Oh9ByYjpqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

La stagione complessa

Il trasferimento inarriva dopo una stagione molto complessa vissuta in Croazia alla corte dellaCon il club croato, Bennacer ha collezionato 18 presenze condita da una rete e due assist, numeri molto lontani dai suoi standard, influenzati anche dai molti infortuni subiti.

Proprio il calvario legato agli infortuni ha segnato la seconda parte della sua avventura al Milan, facendogli perdere lo status di titolare: con Pioli, infatti, il calciatore era considerato un vero e proprio perno del centrocampo. Il momento più duro, però, è arrivato dall'esclusione con l'Algeria per i Mondiali del 2026.