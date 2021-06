Calciomercato Milan, incontro con l’agente Buongiovanni | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera ha incontrato l'agente Vincenzo Buongiovanni

Giornata di incontri a Casa Milan. Come viene riportato dal nostro inviato, Stefano Bressi, in via Aldo Rossi c'è stato un incontro con l'agente Enzo Buongiovanni. Il procuratore ha diversi giovani che potrebbero interessare a Maldini e Massara. Buongiovanni inoltre è anche intermediario per le operazioni di calciomercato dall'estero. Capiremo nelle prossime ore se si è trattato di una semplice visita di cortesia o c'è qualche giocatore nel mirino del Milan. Staremo a vedere. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.