Calciomercato Milan – Non solo Diaz: c’è un ritorno di fiamma | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara non sarebbero interessati solo a Brahim Diaz, ma anche un altro giocatore del Real

Salvatore Cantone

Il calciomercato del Milan, così come per tutte le altre società, inizierà ufficialmente il 1 luglio, ma ovviamente la dirigenza rossonera inizia già a muoversi. In primo piano i riscatti di Tomori dal Chelsea, di Tonali dal Brescia, ma anche la permanenza di Brahim Diaz e di Diogo Dalot. Attenzione però anche ad altri colpi in entrata legati sempre alla Spagna come nel caso del trequartista.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Rossonera, il Milan starebbe pensando a Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che il calciatore è stato accostato più volte ai colori rossoneri. Il classe 1996 è attualmente in prestito all'Arsenal, ma in Premier League non è riuscito a incidere. 77 presenze, 2 gol e 5 assist con la maglia dei Gunners. Ceballos dunque tornerà al Real in quanto gli inglesi non sembrano disposti a trattare un suo eventuale ritorno in Inghilterra.

Per il Milan quella di Ceballos potrebbe essere quindi un'occasione di calciomercato. Come tutti sanno Pioli ha bisogno di un quarto centrocampista da affiancare a Kessie, Bennacer e probabilmente Tonali. Lo spagnolo darebbe quella qualità che permetterebbe a Pioli di avere ancora più alternative a disposizione, considerando gli impegni in campionato e in Champions. Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, non si opporrà alla cessione del giocatore.

Ceballos colpo giusto per il Milan? A tal proposito vi segnaliamo le parole del giornalista Carlo Pellegatti di qualche giorno fa sul proprio canale Youtube. Ecco cosa ha detto: "Dani Ceballos è un centrale, un giocatore di grande qualità e di grande piede, non capisco perché abbia fatto fatica a inserirsi in una squadra come l’Arsenal, ma d’altra parte i Gunners non hanno attraversato una stagione felice. Con l’eventualità Dani Ceballos il Milan inizierebbe ad avere un centrocampo davvero importante: ragazzino, vediamo chi, Ceballos, Tonali, Bennacer e Kessie. Sarebbe un centrocampo di totale valore". Riscatto Tonali, si è inserita la Juventus: le ultime news >>>