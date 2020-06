Calciomercato Milan – In attacco si pensa all’arrivo di Boadu

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, si allontano due degli obiettivi mercato del Milan: il primo è Jovic del Real Madrid, mentre il secondo è Arkadiusz Milik del Napoli.

Per quanto riguarda Jovic, il Real Madrid non vuole svendere l’attaccante e dunque potrebbe essere percorribile l’idea del prestito, senza però inserire l’obbligo di riscatto. A quel punto varrebbe la pena valorizzare un giocatore per fare un favore a un’altra squadra? Su Milik, invece c’è la pole position la Juventus, che ha superato il Milan nelle ultime settimane.

A questo punto il club rossonero pensa a delle alternative: una di queste queste potrebbe essere Myron Boadu, attaccante dell’AZ Alkmaar, classe 2001, gestito da Mino Raiola. Vedremo se Gazidis deciderà di affondare il colpo nelle prossime settimane. INTANTO NIENTE RITORNO IN SVEZIA PER IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>

