Il futuro del centrocampo del Milan per la stagione 2026-2027 si trova in un momento di cruciale definizione. Le manovre della dirigenza rossonera e le rotazioni a disposizione del tecnico Rúben Amorim dipenderanno in gran parte dalla scelta finale di Luka Modrić in merito al rinnovo contrattuale. Ne è fermamente convinto il quotidiano sportivo Tuttosport, che delinea lo scenario della mediana del Diavolo.

Qualora il fuoriclasse croato decidesse di esercitare l'opzione per il prolungamento annuale del contratto, la sua permanenza a Milano innescherebbe un inevitabile effetto domino. La conferma del Pallone d'Oro 2018, infatti, creerebbe un vero e proprio affollamento nel ruolo di regista difensivo, mettendo alle strette altri profili in rosa a caccia di spazio e continuità.

Il duello tra Ricci e Jashari: un posto di troppo in cabina di regia

Samuele Ricci : ha collezionato 1.498 minuti sul terreno di gioco, distribuiti in 34 presenze complessive.

: ha collezionato 1.498 minuti sul terreno di gioco, distribuiti in 34 presenze complessive. Ardon Jashari: lo svizzero ha trovato ancora meno spazio, fermandosi a soli 880 minuti totalizzati in 17 apparizioni.

Con Modrić confermato al comando delle operazioni, uno trapotrebbe essere costretto a salutare Milanello durante la sessione estiva di calciomercato. Entrambi i centrocampisti arrivano da un'annata complicata dal punto di vista del minutaggio complessivo e necessitano di giocare per non frenare la propria crescita:

Rúben Amorim osserverà con estrema attenzione le risposte sul campo di entrambi i calciatori durante i primi giorni del ritiro estivo. Soltanto dopo un'attenta valutazione tecnica il mister scioglierà le riserve sul prescelto destinato a ricoprire il ruolo di vice-Modrić, liberando l'altro sul mercato.

I piani per la mediana: il punto su Fofana e l'addio a Warren Bondo

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La ristrutturazione del reparto mediano non si ferma alla gestione dei registi. Anche la posizione diresta sotto i riflettori della dirigenza. Sebbene il centrocampista francese goda della stima dell'ambiente, il club non chiuderebbe la porta a una sua eventuale cessione a titolo definitivo qualora dovesse pervenire una proposta economica ritenuta congrua e di alto valore.La certezza assoluta in uscita riguarda invece. L'ex centrocampista di Monza e Cremonese è stato ufficialmente dichiarato sacrificabile e non rientra più nei piani strategici e tecnici del nuovo allenatore. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha già provveduto a comunicare la decisione formale all'agente del calciatore, che è ora alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione calcistica.