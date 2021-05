Calciomercato Milan – Il Siviglia si tira indietro per Thauvin | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune voci spagnole, il Siviglia non sarebbe più interessato a Florian Thauvin

Florian Thauvin, attaccante francese in forza al Marsiglia, è da tanto tempo nel mirino del Milan. Maldini e Massara sono interessati al centravanti campione del mondo considerando che al termine della stagione sarà libero sul mercato a parametro zero. Questa sua condizione, ovviamente, ha attirato l'attenzione di alcuni club europei. Tra questi c'era anche il Siviglia, alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo anno. C'era, appunto, perché secondo il quotidiano spagnolo 'La Colina de Nervion', la squadra andalusa non sarebbe più interessata al classe '93. Come ben si sa, Thauvin chiede un ingaggio di almeno 5 milioni di euro annui, motivo per il quale non sarà facile concludere una trattativa del genere in tempi di pandemia. Ma con una pretendente in meno chissà se la dirigenza rossonera potrebbe ricevere il 'si' del giocatore tanto desiderato. La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime