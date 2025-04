Uno dei talenti più interessanti in casa Milan è senza ombra di dubbio Alex Jimenez, scuola Real Madrid. Nel corso delle ultime settimane lo spagnolo ha dimostrato di essere davvero molto utile alla causa, cambiando spesso ruolo e destando sempre una buonissima impressione. Per questo motivo Sérgio Conceicao lo ha impiegato sempre più spesso e, anche quando è sceso di categoria in Serie C causa squalifica, ha palesato di essere di un livello superiore. Tutti elemento che hanno spinto i rossoneri a riscattarlo dai Blancos nelle scorse sessioni di calciomercato.