Calciomercato Milan – Il Real Madrid è stufo di Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan ha nel mirino Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il club rossonero avrebbe intenzione di offrire a quello spagnolo un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

La trattativa può andare in porto, anche perchè il Real Madrid, nonostante i 60 milioni di euro spesi dall'Eintracht di Francoforte, è consapevole che Jovic difficilmente sboccerà a Madrid, visto che il calciatore ha fatto infuriare diverse volte il club (sia per l'infortunio durante il lockdown, sia per la violazione della quarantena e sia per il barbecue con gli amici). I blancos sembrano stufi dell'attaccante serbo.