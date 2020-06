MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic continua a divertire sui social. Pochi minuti fa il campione svedese ha postato sul proprio account ufficiale Instagram un video in cui dice: “Stai facendo finta di lavorare?” Il tutto accompagnato da una faccia molto divertente. Ibrahimovic, come noto, pubblicizza “Mind The Gum“, la gomma che aiuta a a mantenere alta la concentrazione. Ecco il video

