Calciomercato Milan – Il Napoli fa sul serio per Szoboszlai: incontro in programma

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime settimane il nome di Dominik Szoboszlai è stato accostato con insistenza al Milan. L’ungherese, considerato il primo obiettivo per il centrocampo rossonero, può concretamente approdare in Italia, ma non nel club rossonero. Secondo quanto riferisce Gianluca di Marzio, infatti, il Napoli si è mosso con convinzione per il giocatore ed è intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro al Salisburgo, programmando inoltre un incontro con i suoi agenti nella prossima settimana. Nonostante la situazione favorevole che si potrebbe creare con l’arrivo di Rangnick, il futuro di Szoboszlai si tinge sempre più di azzurro.

