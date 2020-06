Riscatto Suso, il Siviglia torna a vincere: la classifica

CALCIOMERCATO MILAN – Il riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia dipende dai risultati. Qualora il club andaluso si qualificasse in Champions League, dunque finisse il campionato tra le prime 4, scatterebbe l’obbligo di riscatto. La cifra è di 21 milioni di euro, che andrebbero al Milan, più un bonus che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Oggi il Siviglia era impegnato in casa del Leganes, penultimo in classifica. Dopo quattro pareggi consecutivi, la squadra di Suso torna a vincere: netto 3-0 con i gol di Oliver Torres (doppietta) e El Haddadi. Jesus Suso ha giocato 62 minuti, poi sostituito da Banega sul parziale di 2-0. Nonostante non vinca da parecchi turni, il Siviglia resta 4° in classifica, a +5 dal Getafe (che ha una partita in meno).

