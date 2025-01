Calciomercato Milan, il Monza spinge per Camarda: ecco il reale motivo

Oltre ad Alvaro Morata, anche Francesco Camarda lascerà il Milan in prestito in questa sessione di calciomercato, direzione Monza. Dopo che Luka Jovic ha rifiutato la destinazione, che a quanto pare non lo convinceva particolarmente, Adriano Galliani è piombato su un altro attaccante rossonero, che ha bisogno di spazio e che può farsi le ossa in una squadra di medio-bassa classifica senza soffrire troppe pressioni. Ed è così che il classe 2008 ora è ad un passo dalla società brianzola.