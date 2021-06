Calciomercato Milan – Il Marsiglia su Leao, ma i rossoneri non fanno sconti

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il Marsiglia sarebbe interessato a Rafael Leao

Non è scontata la permanenza al Milan da parte di Rafael Leao. Secondo il sito francese 'Le10sport.com', il Marsiglia avrebbe intenzione di fare un tentativo per l'attaccante portoghese. L'unico ostacolo, che impedisce un affondo da parte dei 'focesi', è il prezzo del cartellino dell'ex Lille che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il club presieduto da Pablo Longoria, considerata l'elevata richiesta della società rossonera, vorrebbe fare un tentativo per il prestito del giovane attaccante. Le pretendenti, in ogni caso, non mancano e sono tutte inglesi. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira alcune settimane fa, i due club della Premier League Wolverhampton ed Everton avrebbero già fatto dei passi in avanti parlando direttamente con il procuratore di Leao, ovvero Jorge Mendes. Dalle parti di Casa Milan, però, parlano chiaro: l'ex Sporting non si muoverà da Milano in prestito o ad un cifra inferiore a quella richiesta da Maldini.