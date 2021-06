Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Diavolo su un talento della Turchia”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un talento turco

Enrico Ianuario

Il Milan è ancora in attesa di scoprire il futuro di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, impegnato con la sua Nazionale ad Euro2020, non ha ancora preso una decisione definitiva. Ad oggi i rossoneri sono fermi all'offerta di 4 milioni di euro più bonus per il rinnovo, mentre l'ex Bayer Leverkusen vorrebbe percepirne almeno cinque. Una fase di stallo che sta andando troppo per le lunghe, considerato che il contratto del numero 10 milanista scadrà il 30 di questo mese. Onde evitare di trovarsi impreparato, Maldini sta già studiando un colpo in prospettiva per sostituire, in caso di partenza, Calhanoglu.

Secondo le ultime voci di mercato, il 'Diavolo' avrebbe puntato gli occhi su un altro calciatore turco. Si tratta del giovane talento Orkun Kocku, centrocampista in forza al Feyenoord. Non è un nome sconosciuto dalle parti di Milanello, in quanto il suo entourage è stato già a Casa Milan qualche settimana fa proprio per discutere del futuro del suo assistito con i dirigenti milanisti. Questa voce viene confermata anche dal tabloid inglese 'Daily Mail', secondo il quale non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce del classe 2000. Infatti, sul nativo di Haarlem, ci sarebbe l'interesse di Arsenal ma soprattutto della Roma. I giallorossi sarebbero in pole per l'acquisto di Kocku, anche se al momento stanno trattando proprio con i 'Gunners' per tentare di far approdare nella capitale italiana Granit Xhaka.

Un'operazione di mercato sicuramente non priva di difficoltà quella che riguarda il possibile trasferimento del giovane talento al Milan. Cresciuto nelle giovanili del Groningen prima e del Feyenoord dopo, il turco gioca costantemente in Eredivisie dal 2018. Ad oggi conta 78 presenze e 11 reti con la maglia biancorossa in tutte le competizioni, di cui 4 sono state segnate quest'anno in 31 partite. Kocku ha rinnovato di recente il suo contratto con il club di Rotterdam e il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Resta possibile, dunque, un tentativo da parte del Milan per il centrocampista in caso di addio di Calhanoglu.