Calciomercato Milan – Il Manchester United piomba su Bennacer | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Dall'Inghilterra sono sicuri: il Manchester United vorrebbe acquistare Ismael Bennacer

Nonostante le tante assenze nell'arco di questa stagione, Ismael Bennacer ha avuto modo di dimostrare le sue qualità con la maglia del Milan. Velocità di gambe e di pensiero, ottima visione di gioco e recupero dei palloni sono sicuramente fra le sue doti migliori. Doti che non sono passate inosservate dalle parti di Manchester, dove lo United avrebbe mostrato interesse per il centrocampista algerino. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', molti tabloid inglesi sono sicuri che i 'Red Devils' faranno un tentativo per acquistare il campione africano. Non sarà facile strapparlo al Milan, considerato che nel contratto dell'ex Empoli è presente una clausola da ben 50 milioni di euro. Cifre a parte, in ogni caso i rossoneri non vogliono privarsi del loro 'play' di centrocampo: Stefano Pioli punta molto su di lui così come tutta la società. Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan