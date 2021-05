Mercato Milan – Post Donnarumma, non solo Maignan: ecco l’idea / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Gianluigi Donnarumma rimane appeso a un filo. Non solo Mike Maignan, c'è un'idea dal Belgio

Mercato Milan, i sostituti di Donnarumma

Quattro partite che possono decidere una stagione intera. Dopo una partenza lampo, con un primo posto in classifica conservato per più di un girone, il Milan ha subito un improvviso calo di rendimento che sta mettendo in discussione perfino il posto in Champions League. Per comprendere al meglio l'importanza di queste ultime quattro partite, basti pensare ad un Paolo Maldini che ha deciso di 'congelare' i difficili rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma fino al termine della stagione. E' evidente che tantissime scelte verranno prese in base al piazzamento in classifica; per questo motivo l'obiettivo appare più decisivo che mai.

Entrambe le questioni di mercato sono di difficile risoluzione, ma tutti gli occhi sono puntati sul futuro di Donnarumma. Dopo 4 anni e un rinnovo complicato, riecco le difficoltà con l'agente Mino Raiola, che chiede una cifra di almeno 10 milioni a stagione. Il Milan è fermo a 8 e non ha nessuna intenzione di muoversi dalla propria posizione. Visto lo scenario è più che comprensibile che la società si sia guardata intorno in caso di fumata nera con il classe 1999. Mike Maignan, da diverse settimane, è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. Il classe 1995 del Lille costerebbe intorno ai 15 milioni di euro, il che rappresenterebbe una buona operazione qualità-prezzo.

Secondo quanto riferito da alcuni media del Belgio, però, non è l'unico nome sondato dal Diavolo. E' ormai noto che il Milan sia sempre vigile sui giovani talenti in giro per l'Europa. In tal senso arriva l'interesse per Maarten Vandevoordt, portiere classe 2002 in forza al Genk. Nonostante la sua giovanissima età, il giocatore è già seguito da diversi top club del calibro di Liverpool, Real Madrid e Roma. Decisione più 'conservativa' con Maignan o si rischia il tutto per tutto per Vandevoordt? Queste le idee di mercato del Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma.