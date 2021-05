Calciomercato Milan – Brahim Diaz, risvolto a sorpresa: le ultime / News

Il calciomercato del Milan sarà frizzante e anche il futuro di Brahim potrebbe essere sorprendente. Le ultime notizie a riguardo.

Stefano Bressi

Il calciomercato del Milan è ancora alla fase di studio, ma come al solito potrebbe presentare alcune sorprese e una di questa potrebbe coinvolgere Brahim Diaz. I rossoneri dovranno studiare molte operazioni. Dal rinforzo in attacco che è la priorità insieme al riscatto di Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997 che costa 25 milioni ed è di proprietà del Chelsea, fino alla situazione dei vari prestiti. In prestito secco dal Real Madrid, il Milan ha preso Brahim, che quindi è teoricamente destinato a tornare in Spagna a fine stagione.

Acquistarlo sembra essere impossibile: il Real lo considera un talento ed è convinto che prima o poi esploderà. Lo ha blindato con una clausola rescissoria da record (750 milioni) e non vuole ascoltare offerte. Ponendo come ovvio che sia impossibile pagare la clausola, si deduce che acquistare Brahim sia altrettanto impossibile o quasi. Dunque, il futuro del folletto spagnolo classe 1999 dovrebbe essere ancora una volta a tinte madridiste. Salvo sorprese, appunto.

Sembra infatti che Brahim stia spingendo per rimanere al Milan. I rossoneri sulla trequarti dovranno intervenire parecchio: cercano un esterno destro e al centro non sanno ancora cosa ne sarà di Hakan Calhanoglu. Il turco classe 1994 ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato. Nel caso in cui Brahim torni al Real e Calhanoglu non rinnovasse, sarebbero quindi addirittura due i giocatori che il Milan dovrebbe prendere sul calciomercato in quel ruolo. Se invece il 10 prolungherà, servirebbe comunque una riserva. Ecco perché non è del tutto da escludere che Brahim possa rimanere in prestito un altro anno.

I rapporti di calciomercato tra Milan e Real Madrid sono, come noto, eccellenti. Stefano Pioli è soddisfatto dell'apporto che Brahim ha dato alla squadra e delle caratteristiche che ha. Anche Paolo Maldini lo ha apprezzato e anche in casa Real sono soddisfatti del suo impiego. Con una possibile Champions League, inoltre, è probabile che Brahim giochi anche di più il prossimo anno. Quindi, a sorpresa, potrebbe rinnovarsi il prestito per un altro anno. Intanto Maldini è anche al lavoro per un rinforzo in difesa >>>