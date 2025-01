Calciomercato Milan – Il Genoa punta Cuenca: trattative in corso con i rossoneri

Secondo quanto riferito da Luca Bendoni sul suo profilo X, il Genoa sta lavorando per assicurarsi Hugo Cuenca, giovane talento del Milan. Il club rossoblù è interessato al centrocampista paraguaiano e le trattative sono già in corso per un trasferimento a parametro zero nel mercato di gennaio. L’accordo potrebbe includere una clausola sulla futura rivendita, garantendo ai rossoneri una percentuale su un’eventuale cessione successiva.