Nella sessione invernale di calciomercato il Galatasaray ci aveva provato in modo piuttosto serio per Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan. Quello, infatti, era un periodo in cui il difensore serbo non era titolare fisso e si era parlato di questo pressing del club turco per provare a prenderlo. Alla fine, però, non se ne fece nulla e, tra l'altro, l'ex Salisburgo ha dimostrato di crescere parecchio nel corso della stagione, diventando quasi una colonna della retroguardia rossonera. Non è detto, in ogni caso, che in questa finestra estiva non ci possa essere un altro tentativo.