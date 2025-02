Calciomercato Milan, il futuro di Theo in bilico: sirene dalla Premier League

Il Milan sta ancora cercando di superare la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, che ha segnato una svolta nella stagione rossonera. La pesante sconfitta nello spareggio contro il Feyenoord ha scosso l’ambiente, e i tifosi ora chiedono un’inversione di rotta. La società ha deciso di confermare Sérgio Conceiçao sulla panchina, ma il tecnico portoghese dovrà raggiungere almeno il quarto posto in Serie A per mantenere la sua posizione. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, se la squadra riuscirà finalmente a trovare quella continuità di prestazioni che è mancata finora in una stagione altalenante.

Rinnovi in vista: Maignan e Reijnders pronti a firmare, ma Theo Hernandez resta un’incognita

Nel frattempo, mentre il focus di Conceiçao e dei giocatori è tutto sul campo, la dirigenza rossonera è impegnata su più fronti, in particolare sul tema dei rinnovi contrattuali. Due rinnovi sembrano ormai a un passo: Mike Maignan e Reijnders sono vicinissimi a firmare, mentre la situazione di Theo Hernandez è più complicata. Il terzino francese, in scadenza nel 2026, non ha ancora trovato un accordo con il club per il rinnovo del contratto, e se non ci saranno sviluppi, il Milan potrebbe essere costretto a cederlo nella prossima sessione di mercato, per evitare di perderlo a zero come successo con Donnarumma.