Calciomercato Milan – Il futuro di Castillejo sarà in Spagna | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Castillejo lascerà il Milan al termine di questa stagione: il suo futuro sarà in Spagna

Samu Castillejo lascerà il Milan al termine di questa stagione. E' questa la voce che circola da un paio di settimane e che trova un'ulteriore conferma anche tra le righe di 'Tuttosport'. Secondo il quotidiano, infatti, il futuro del numero sette rossonero sarà nel campionato spagnolo. Su di lui ci sono gli occhi del Valencia, Siviglia e Atletico Madrid, ma anche della sua ex squadra: il Villareal. Il nativo di Malaga gradirebbe un ritorno in patria, ma non sarà facile tornare nella sua terra considerato che il club di via Aldo Rossi chiede almeno dieci milioni di euro per la cessione del suo cartellino. Con la maglia del Milan, purtroppo, non ha fatto grandi cose. Alla terza stagione con la maglia del 'Diavolo' sulla pelle, Castillejo ha segnato solamente dieci gol in 103 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Troppo poco per un calciatore acquistato con grandi aspettative ma che non è stato in grado di ripagarle sul campo. Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.