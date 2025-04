Calciomercato Milan, riflessioni su Maignan: Chevalier in pole, ma non è l’unico

Mentre il campionato si avvia verso la fase finale, il Milan guarda già al futuro. Le strategie di mercato sono in fase di definizione, ma tutto ruota attorno a una pedina fondamentale ancora da sistemare: la scelta del nuovo direttore sportivo. Dopo il mancato arrivo di Fabio Paratici, e i nuovi sondaggi per Igli Tare, come riferito da Niccolò Ceccarini, la dirigenza rossonera non ha ancora preso una decisione definitiva. Una situazione che, inevitabilmente, rallenta alcune operazioni in entrata e in uscita.