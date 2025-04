Calciomercato Milan, il Chelsea piomba su Leao: colloqui con gli agenti

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato, direzione Chelsea. L'esterno d'attacco rossonero, per la verità, ha firmato il rinnovo di contratto da non troppo tempo e ha sempre dichiarato di voler rimanere a Milano. Nonostante ciò, il Diavolo non lo avrebbe mai considerato incedibile, come nessuno d'altronde. E a fronte di un'offerta consistente potrebbe vacillare. Già a gennaio ci aveva provato una società dall'Arabia Saudita, mentre in estate era stato il Barcellona a bussare. Per questo motivo non è detto che anche nei prossimi mesi non ci possa essere un altro tentativo.