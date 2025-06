Calciomercato Milan, il Brugge a Tare: “Non c’è prezzo per Jashari”

Igli Tare sta facendo di tutto per portare Ardon Jashari al Milan. Il centrocampista svizzero, ormai, da qualche giorno a questa parte, è diventato il primo obiettivo del club rossonero per la sessione estiva di calciomercato. Nella giornata odierna, inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo del Diavolo ha fatto un viaggio in Belgio proprio per questo motivo. La proposta presentata, che arriva a circa 30 milioni di euro, non soddisfa la richiesta della società belga, che ne vorrebbe 40/50 milioni. E il summit dell'albanese è servito proprio per spingere in questo senso.