Calciomercato Milan, il borsino dei terzini: a destra Pubill. A sinistra ...

Marc Pubill è il favorito per diventare nuovo terzino destro del Milan in questo calciomercato estivo. Più vario il 'casting' per la sinistra

Daniele Triolo Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 13:24)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse di calciomercato del Milan, ha ricordato come Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, acquisterà due terzini in questa sessione estiva: uno a destra, uno a sinistra. Dove, ovviamente, ci sarà la necessità di sostituire Theo Hernández.