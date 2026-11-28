Nicolò Tresoldi segna a raffica tra campionato e Champions League, ma il Milan frena: la valutazione del Bruges e perché con Amorim cambierebbe modulo
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Uno degli obiettivi prioritari del Milan a gennaio resta la prima punta: Endrick potrebbe essere un'operazione complessa (qui i motivi). Possibile un ritorno di fiamma per Nicolò Tresoldi del Bruges?
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L'indiscrezione di Matteo Moretto su Tresoldi e la richiesta del BrugesLe ultime novità arrivano dal giornalista Matteo Moretto su "YouTube":
"Ci sono tanti club che stanno chiedendo i numeri della possibile operazione Tresoldi. Negli ultimi mesi e settimane sicuramente anche il Milan si è fatto avanti provando a capire i margini dell'operazione. Soprattutto per quello che chiede il Bruges comparato con quello che il Milan crede che possa dare Tresoldi, l'attaccante non è in cima alla lista del Milan, ci sono altri calciatori. Abbiamo parlato di Endrick e Kalimuendo: ad oggi, da un punto di vista economico, non è propriamente un nome che scalda in casa rossonera e poi il Bruges farà di tutto per tenerlo almeno fino a fine stagione e chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Milan-Tresoldi a gennaio è complicato".
Perché Tresoldi obbligherebbe Amorim a cambiare modulo rispetto a EndrickParlando dal punto di vista tattico, l'inserimento di Tresoldi costringerebbe Ruben Amorim a cambiare qualcosa a livello tattico, visto che sarebbe quasi costretto a giocare con due punte, cosa che non ha mai fatto in questa stagione. Con Endrick, invece, Amorim potrebbe lasciare il suo piano tattico immacolato, visto che il brasiliano, al contrario di Tresoldi, ha anche un'ottima duttilità tattica: può giocare prima punta, seconda punta, trequartista ed esterno offensivo.
I numeri da urlo di Nicolò Tresoldi tra campionato e Champions LeagueNessun dubbio per quanto riguarda i numeri di Tresoldi che sta giocando a un livello eccellente nel campionato belga. Ecco le statistiche stagionali da Sofascore:
- Presenze: 12;
- Partite da titolare: 11;
- Tiri a partita: 3,3;
- Tiri in porta a partita: 1,3;
- Gol: 10;
- xG: 9,42;
- Assist: 1;
- xA: 0,66;
- Tocchi a partita: 30,9;
- Percentuale realizzativa: 26%;
- Grandi occasioni create: 0;
- Palloni recuperati per partita: 2,3;
- Duelli totali vinti: 4,2 (47%);
- Duelli aerei vinti: 1,7 (51%).
Ottimo impatto anche in Champions League con 5 gol in 5 presenze.
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