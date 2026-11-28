Uno degli obiettivi prioritari del Milan a gennaio resta la prima punta: Endrick potrebbe essere un'operazione complessa (qui i motivi). Possibile un ritorno di fiamma per Nicolò Tresoldi del Bruges?

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'indiscrezione di Matteo Moretto su Tresoldi e la richiesta del Bruges

"Ci sono tanti club che stanno chiedendo i numeri della possibile operazione Tresoldi. Negli ultimi mesi e settimane sicuramente anche il Milan si è fatto avanti provando a capire i margini dell'operazione. Soprattutto per quello che chiede il Bruges comparato con quello che il Milan crede che possa dare Tresoldi, l'attaccante non è in cima alla lista del Milan, ci sono altri calciatori. Abbiamo parlato di Endrick e Kalimuendo: ad oggi, da un punto di vista economico, non è propriamente un nome che scalda in casa rossonera e poi il Bruges farà di tutto per tenerlo almeno fino a fine stagione e chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Milan-Tresoldi a gennaio è complicato".

Perché Tresoldi obbligherebbe Amorim a cambiare modulo rispetto a Endrick

I numeri da urlo di Nicolò Tresoldi tra campionato e Champions League

Presenze: 12;

Partite da titolare: 11;

Tiri a partita: 3,3;

Tiri in porta a partita: 1,3;

Gol: 10;

xG: 9,42;

Assist: 1;

xA: 0,66;

Tocchi a partita: 30,9;

Percentuale realizzativa: 26%;

Grandi occasioni create: 0;

Palloni recuperati per partita: 2,3;

Duelli totali vinti: 4,2 (47%);

Duelli aerei vinti: 1,7 (51%).

Le ultime novità arrivano dal giornalistaParlando dal punto di vista tattico, l'inserimento dicostringerebbea cambiare qualcosa a livello tattico, visto che sarebbe quasi costretto a giocare con due punte, cosa che non ha mai fatto in questa stagione. Con, invece, Amorim potrebbe lasciare il suo piano tattico immacolato, visto che il brasiliano, al contrario di Tresoldi, ha anche un'ottima duttilità tattica: può giocare prima punta, seconda punta, trequartista ed esterno offensivo.Nessun dubbio per quanto riguarda i numeri diche sta giocando a un livello eccellente nel campionato belga. Ecco le statistiche stagionali da

Ottimo impatto anche in Champions League con 5 gol in 5 presenze.