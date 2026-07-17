Le strategie del mercato del Milan si sono estese e hanno portato ad una grandissima conferma: nonostante l'arrivo di Gila, il club non smetterà di rinforzare la propria difesa. Il tutto però, verrà fatto solamente a fronte di una cessione. Il nome principale in uscita, infatti, è quello di Fikayo Tomori, per cui sono in corso diversi contatti per un ritorno in Premier League. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: quello di Jhon Lucumì del Bologna.

Milan, nuovo colpo in difesa: tutti i nomi

In quest'ottica, è tornato a far rumore il nome di, difensore delloe profilo mai del tutto abbandonato. La dirigenza rossonera, infatti, ha in programma un rinnovamento della difesa, scelta dovuta dalle esigenza del nuovo tecnico. L'allenatore avrebbe chiesto dei centrali capaci di gestire il pallone con moltissimi sicurezza, per poi avviare l'azione senza problemi ma con molta precisione.

Il Milan, perciò, si sta muovendo su degli obiettivi già seguiti da tempo, ma vista l'urgenza di rinforzi, sono stati propositi diversi giocatori al club, incluso Jhon Lucumi, difensore di 28 anni in forza al Bologna dal 2022. Il calciatore, nel corso della stagione, ha dimostrato di potersi adattare anche in una difesa a tre, nonostante fosse abituato in quella a quattro.

La valutazione

Ma come mai è spuntato il suo nome? Il calciatore, il cui contratto cadrà nel 2027, ha deciso di non rinnovare, spingendo il club rossoblù a trovare una nuova sistemazione per non perdere il calciatore a parametro zero. Un elemento chiave è la recente scadenza della clausola rescissoria da 28 milioni di euro.

Il Bologna, ad oggi, ha fissato la sua valutazione: per prendere Lucumì serviranno 25 milioni di euro. Nella corsa al giovane, però, non c'è solo il Milan: interessata alle sue prestazioni c'è anche la Juventus, a cui si aggiungono poi Bournemouth e Nottingham Forest.