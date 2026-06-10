Il profilo dell'esterno nativo di Eindhoven sposa, in effetti, in modo ottimale i parametri tecnici e fisici richiesti dal nuovo corso milanista. Gakpo si integra alla perfezione nella filosofia di gioco aggressiva e verticale che la proprietà RedBird intende inaugurare a Milanello:

I dialoghi tra gli intermediari e gli uomini mercato del Milan (in attesa della nomina dei nuovi dirigenti) proseguiranno nei prossimi giorni. C'è la volontà di testare la disponibilità del Liverpool a valutare formule di trasferimento basate su un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto condizionato. La pista è ufficialmente aperta. Il Milan è pronto a piazzare il suo primo grande colpo internazionale per l'era post-Leão. La concorrenza internazionale, però, non manca. Gakpo piace anche a Tottenham, Aston Villa, Atlético Madrid, Lipsia, Beşiktaş e Fenerbahçe.