Il classe '99 vede nel Milan la perfetta opportunità per rilanciarsi da protagonista assoluto in un progetto tecnico ambizioso e centralizzato, ereditando la pesante maglia da titolare sulla fascia sinistra d'attacco lasciata sguarnita dal portoghese.
Caratteristiche tattiche: l'innesto perfetto per il calcio di Glasner—
Il profilo dell'esterno nativo di Eindhoven sposa, in effetti, in modo ottimale i parametri tecnici e fisici richiesti dal nuovo corso milanista. Gakpo si integra alla perfezione nella filosofia di gioco aggressiva e verticale che la proprietà RedBird intende inaugurare a Milanello:
I nodi economici dell'operazione: la valutazione del Liverpool—
L'operazione presenta contorni finanziari complessi ma non proibitivi per le casse di via Aldo Rossi, specialmente se alimentate dall'importante tesoretto derivante dalla cessione del numero 10 rossonero. Sotto contratto con i Reds fino al 30 giugno 2028, Gakpo viene valutato dal club inglese una cifra vicina ai 55-60 milioni di euro. Verosimilmente, però, andrà via a molto meno.
I dialoghi tra gli intermediari e gli uomini mercato del Milan (in attesa della nomina dei nuovi dirigenti) proseguiranno nei prossimi giorni. C'è la volontà di testare la disponibilità del Liverpool a valutare formule di trasferimento basate su un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto condizionato. La pista è ufficialmente aperta. Il Milan è pronto a piazzare il suo primo grande colpo internazionale per l'era post-Leão. La concorrenza internazionale, però, non manca. Gakpo piace anche a Tottenham, Aston Villa, Atlético Madrid, Lipsia, Beşiktaş e Fenerbahçe.
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