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Milan, scelto il dopo Leão: contatti avviati con la stella da 60 milioni in uscita dal Liverpool

Cody Gakpo, attaccante Liverpool, piace al Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan valuta l'acquisto di Cody Gakpo come erede di Rafael Leão. Contatti avviati dagli intermediari con il Liverpool: i dettagli economici e tattici del possibile arrivo dell'esterno offensivo olandese in rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come uno dei più caldi e rivoluzionari della storia recente del club. Con la preannunciata partenza di Rafael Leão, destinato a cercare una nuova sfida professionale in un altro campionato europeo, gli scout rossoneri si sono messi immediatamente al lavoro per individuare un sostituto all'altezza. Nelle ultime ore, una clamorosa indiscrezione internazionale ha tracciato una rotta d'élite che porta direttamente in Premier League.

L'indiscrezione di TeamTALK: intermediari al lavoro per Cody Gakpo

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Secondo quanto rivelato in esclusiva dagli esperti di mercato della testata britannica TeamTALK, alcuni influenti intermediari di mercato avrebbero avviato i primi contatti esplorativi con il management del Milan. L'obiettivo del summit è stato valutare la fattibilità del trasferimento in rossonero di Cody Gakpo, esterno offensivo olandese classe 1999, attualmente in forza al Liverpool ma inserito nella lista dei calciatori in uscita dal club della Merseyside.

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Il classe '99 vede nel Milan la perfetta opportunità per rilanciarsi da protagonista assoluto in un progetto tecnico ambizioso e centralizzato, ereditando la pesante maglia da titolare sulla fascia sinistra d'attacco lasciata sguarnita dal portoghese.

Caratteristiche tattiche: l'innesto perfetto per il calcio di Glasner

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Il profilo dell'esterno nativo di Eindhoven sposa, in effetti, in modo ottimale i parametri tecnici e fisici richiesti dal nuovo corso milanista. Gakpo si integra alla perfezione nella filosofia di gioco aggressiva e verticale che la proprietà RedBird intende inaugurare a Milanello:

  • Flessibilità offensiva: destro naturale che ama partire da sinistra per accentrarsi, è in grado di coprire tutti i ruoli del fronte d'attacco, inclusa la posizione di sotto-punta.

  • Intensità e pressing: cresciuto con una spiccata cultura del lavoro senza palla, presenta i requisiti ideali per esaltare il pressing alto e asfissiante promosso da Oliver Glasner, il presumibile nuovo allenatore del Milan.

  • Rapporto con il gol: abile sia in fase di rifinitura che di inserimento, garantisce quella doppia cifra realizzativa necessaria per non far rimpiangere l'apporto di Leão.

    • I nodi economici dell'operazione: la valutazione del Liverpool

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    L'operazione presenta contorni finanziari complessi ma non proibitivi per le casse di via Aldo Rossi, specialmente se alimentate dall'importante tesoretto derivante dalla cessione del numero 10 rossonero. Sotto contratto con i Reds fino al 30 giugno 2028, Gakpo viene valutato dal club inglese una cifra vicina ai 55-60 milioni di euro. Verosimilmente, però, andrà via a molto meno.

    I dialoghi tra gli intermediari e gli uomini mercato del Milan (in attesa della nomina dei nuovi dirigenti) proseguiranno nei prossimi giorni. C'è la volontà di testare la disponibilità del Liverpool a valutare formule di trasferimento basate su un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto condizionato. La pista è ufficialmente aperta. Il Milan è pronto a piazzare il suo primo grande colpo internazionale per l'era post-Leão. La concorrenza internazionale, però, non manca. Gakpo piace anche a Tottenham, Aston Villa, Atlético Madrid, Lipsia, Beşiktaş e Fenerbahçe.

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