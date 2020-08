Calciomercato Milan – Ibrahimovic, tanti i messaggi ricevuti dai giocatori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato da Tuttosport, tutti in casa Milan sono contenti per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: allenatore, tifosi e soprattutto giocatori.

A tal proposito, Ibrahimovic è stato tempestato di messaggi da parte dei suoi compagni di squadra del Milan nel momento in cui è trapelata la notizia che l’accordo con il club rossonero per il rinnovo fosse vicino. Zlatalan ha risposto in maniera positiva ai suoi compagni, a testimonianza di come siano le condizioni ideali per proseguire ancora con Ibrahimovic anche nella prossima stagione.

IBRA CAMBIA NUMERO DI MAGLIA? L’INDIZIO >>>