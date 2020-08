Milan, Ibrahimovic cambia il numero di maglia? Ecco l’indizio (FOTO)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic sempre al centro dell’attenzione dei media e tifosi. Negli ultimi giorni si parla insistentemente del suo rinnovo di contratto con il Milan, ma lo svedese nel frattempo lancia come sempre indizi via social.

Pochi minuti fa, infatti, Ibrahimovic ha pubblicato una Stories su Instagram in cui mette in bella mostra la maglia numero 9 dei Los Angeles Galaxy. Possibile dunque un cambio di numero di maglia per la prossima stagione? Ricordiamo che Zlatan nella scorsa stagione ha scelto il numero 21 perchè, quando è arrivato al Milan nello scorso gennaio, la numero 9 era occupata da Piatek. Ecco la foto

