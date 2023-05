Calciomercato Milan – Ibrahimovic va verso il Monza?

Milan, Ibrahimovic verso il Monza?

Zlatan Ibrahimovic, si legge, fa sempre notizia. L'ultima che circola riguardo lo svedese è arrivata direttamente dalla Francia. Ibrahimovic, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno con il Milan, potrebbe riabbracciare il duo Berlusconi-Galliani al Monza. Il portale Footmercato parla di un accordo verbale già molto avanti tra le parti, con lo svedese convinto dal progetto di coloro che in passato sono già stati suoi mentori. Per il momento, Ibrahimovic continua a vedersi giocatore. Bisognerà però capire se il Milan continuerà a vedere in Ibra un proprio giocatore dopo il 30 giugno. Nell'attesa, il Monza avrebbe provato una trattativa con il bomber, con la convinzione, si legge, che ci possano essere le giuste condizioni.